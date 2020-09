La sezione bolognese degli arbitri a lezione da Rizzoli

Lunedì è cominciata ufficialmente la stagione degli arbitri in un contesto unico e suggestivo. Infatti il raduno, presediato da Antonio Aureliano, si è tenuto al teatro Duse per via delle misure anti-Covid. Ospite della serata Nicola Rizzoli che ha parlato del presente e del futuro, raccontando la sua esperienza. Il presidente Aureliano si è poi rivolto ai 200 arbitri della sezione con queste parole: “Dovete aspettarvi di tutto ed essere pronti a gestire quello che non vi aspettate. Per arrivare ad alti livelli bisogna essere normali e avere soprattutto equilibrio”.

Durante la serata sono stati proiettati dei video, alcuni riferiti anche al periodo del lockdown. Inoltre è stato eseguito un minuto di raccoglimento per l’arbitro Daniele De Santis che ha perso la vita il 21 settembre.

Fonte: Carlino