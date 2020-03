La Serie A si ferma, i campionati esteri no

Il campionato di calcio è ufficialmente fermo, ma in Europa si continua a giocare nonostante il Coronavirus.

Questa settimana si svolgeranno regolarmente Champions League ed Europa League, ma anche la Premier e gli altri campionati nazionali dovrebbero proseguire regolarmente. Il decreto italiano vieta dunque le partite a porte chiuse, ma i match organizzati da federazioni internazionali sono consentiti, quindi proprio le coppe europee. In Italia, comunque, i giocatori potranno continuare ad allenarsi in vista della possibile ripresa ad aprile. Per quanto riguarda l’Europeo, la Figc potrebbe chiedere alla Uefa di posticiparlo.