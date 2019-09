La Roma passa a Bologna in dieci, decide Dzeko allo scadere

In maniera incredibile la Roma passa al Dall’Ara. A decidere è Edin Dzeko all’ultimo secondo utile con i suoi in dieci, su una azione partita da uno scontro Juan Jesus-Santander che ha scatenato le proteste dei giocatori rossoblù.

Mihajlovic rispolvera Destro, Palacio inizialmente in panchina, Fonseca con Dzeko centravanti, Mkhtaryan, Pellegrini e Kluivert a supporto. Roma meglio come gioco nei primi 45 minuti, ma la partita spettacolare a cui avremmo dovuto assistere ha lasciato spazio ad una più bloccata e chiusa. I rossoblù sono accorti e compatti dietro, ma propongono poco davanti, la Roma fatica a trovare spazi e soffre solo su un paio di brutte palle perse che i rossoblù non concretizzano con Sansone e Orsolini. Poche azioni degne di nota, una conclusione di Kolarov a lato al 23′ e una di Sansone al 37′. Per il resto i portieri sono inoperosi.

All’intervallo abidca Dijks, dolorante alla schiena dopo un contrasto nel primo tempo con Pellegrini, dentro Krejci. E’ tutta un’altra partita, già al 49′ la Roma passa con una magistrale punizione di Kolarov, ma la reazione rossoblù non tarda ad arrivare, ora sì che è partita spettacolare. Al 52′ Sansone pesca Soriano in area, il mediano rossoblù viene atterrato da Kolarov, per Pairetto è rigore. Sansone trasforma la parità. Qui i padroni di casa salgono in cattedra e Destro pesca ancora Soriano in area, stavolta Pau Lopez compie un miracolo. La partita sembra indirizzata verso l’uno a uno, tuttavia nel finale la Roma rimane in dieci per un fallo di Mancini, già ammonito, su Santander. Sono comunque gli ospiti a farsi vedere pericolosi, ci provano a giro Pellegrini e Dzeko, ma la palla sibila il palo. Nel finale l’incredibile, Pairetto concede tre di recupero e all’ultimo secondo Santander e Juan Jesus si scontrano nella metà campo giallorossa – sembra non esserci nullaa – la Roma conquista palla e riparte, l’azione si conclude tre secondi dopo il 93′ con Dzeko che insacca il gol vittoria. Pairetto, tra le proteste di giocatori, pubblico e dirigenti non fa riprendere nemmeno l’azione e fischia la fine. Vince beffardamente la Roma.