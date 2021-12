La ripresa degli allenamenti in vista della Fiorentina

Il report dell'Allenamento mattutino a Casteldebole

Prima seduta di preparazione in vista della partita contro la Fiorentina: seduta di scarico in palestra per i titolari della vittoria contro la Roma, lavoro più intenso in campo per gli altri, esercizi sul possesso palla e partitella con i ragazzi della primavera di Vigiani. Differenziato per IbrahimaMbaye, terapie per Kevin Bonifazi che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra nei giorni scorsi.