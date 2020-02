La probabile formazione anti-Lazio

Una settimana positiva per quanto riguarda il Bologna, la squadra guidata da Sinisa Mihajlovic ritrova infatti diversi giocatori assenti da settimane. Su tutti pesano i recuperi di Soriano,Medel e Sansone.

Non sarà facile vederli tutti e tre in campo dall’inizio ma avere un’ampia scelta in panchina è sicuramente un vantaggio rispetto alle problematiche emerse nelle scorse settimane.

Il Bologna può quindi finalmente contare su alcuni dei suoi titolari e punta forte una Lazio dove pesano le assenze di Acerbi e Milinkovic.

4-2-3-1 Skorupski, Tomyasu, Danilo, Bani, Denswil; Dominguez, Poli, Skov Olsen; Orsolini, Palacio, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Fonte: Gazzetta dello Sport