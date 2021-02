La Primavera torna alla vittoria: 3-0 al Milan

La Primavera di Luciano Zauri rialza la testa dopo il doppio stop con Sampdoria e Cagliari, grazie al 3-0 inflitto al Milan nella gara valida per la 9^ Giornata di campionato Primavera 1. Le reti sono state segnate da Simone Rabbi (doppietta) e Nicola Farinelli su rigore.

Nel primo tempo, dopo una fase di studio da parte di entrambe le squadre, il Bologna trova il gol: in una ripartenza, al 10’, Viviani pesca Rabbi, bravissimo ad approfittare dell’indecisione del difensore Tahar e, soprattutto, del portiere rossonero Jungdal e a realizzare la rete del vantaggio. Tre minuti dopo, ancora il capitano sfiora il raddoppio, in seguito a un tocco sottoporta su cross di Montebugnoli.

Nella ripresa, gli ospiti provano immediatamente l’offensiva vincente, senza mai però dare del filo da torcere a Molla. Al 50’, Rabbi serve Rocchi in profondità, venendo atterrato all’interno dei sedici metri, ma non trovando il contatto necessario per la massima punizione; sei minuti dopo, Vergani allunga il pallone per Rabbi che si porta all’interno dell’area, intelligentemente elude il tentativo di Oddi e spiazza Jungdal da pochi passi. Il doppio vantaggio non ferma i rossoblù, anzi: al 64’, ancora il numero 10 capitano scatta sul fondo, serve Vergani, ma la conclusione della punta spara a lato. Al 68’, l’episodio che avrebbe potuto chiudere già la sfida: Vergani viene atterrato da Michelis in area, sul dischetto si presenta lo stesso attaccante, ma il suo tiro viene neutralizzato da Jungdal. Nel finale, il Milan tenta gli ultimi disperati tentativi, senza mai sfondare e, anzi, subisce il terzo gol sul rigore firmato da Farinelli dopo esserselo guadagnato.

Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio, alle 13, tra le mura amiche contro l’Atalanta.