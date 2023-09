La Primavera pareggia a Verona

La Primavera di Luca Vigiani pareggia per 1-1 in casa del Verona, tornando così a fare punti dopo le due sconfitte subite contro Milan e Sampdoria. Rossoblù in svantaggio dopo 13 minuti ma bravi a reagire nel secondo tempo anche grazie alla superiorità numerica. Di Byar il gol del definitivo 1-1, al termine di una sfida ben giocata.