La Primavera domani ospita il Lecce

Dopo la bella e importante vittoria esterna sul campo del Napoli, la formazione di mister Luca Vigiani torna in scena domani in occasione del 19° turno del campionato Primavera 1. Alle ore 14:30, presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di...

Dopo la bella e importante vittoria esterna sul campo del Napoli , la formazione di mister Luca Vigiani torna in scena domani in occasione del 19° turno del campionato Primavera 1. Alle ore 14:30, presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole , i rossoblù affronteranno il Lecce allenato da Vito Grieco.

Grazie alla vittoria contro il Napoli, i rossoblù sono saliti al quindicesimo posto con 19 punti all’attivo, lascandosi alle spalle proprio il Lecce a quota 18. I pugliesi, infatti, dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari sono scesi in graduatoria, e per il Bologna l’occasione di domani è propizia per sperare di allungare sulle formazioni che la seguono e avvicinarsi ancora di più al centro della classifica.