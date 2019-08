Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Bologna comunica che i ragazzi di mister Troise si sono imposti per 4-1 sul Carpi nella partita valida per i quarti di finale del Torneo di Vignola. Tra gli undici titolari presenti sia Juwara che Cangiano, prelevati questa estate. L’esterno ex Roma ha anche siglato il gol del momentaneo 2-0. Il prossimo impegno vedrà i rossoblù contro la Spal, la gara si giocherà domani alle ore 20.40.