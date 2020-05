La nuova diretta gol proposta da Spadafora

Secondo quanto riportato da Repubblica, nelle intenzioni del ministro Spadafora ci sarebbe l’idea di trasmettere la Diretta Gol delle partite di Serie A in chiaro.

Il noto format televisivo non sarebbe quindi più un’esclusiva Sky ma diventerebbe visibile per buonissima parte dei cittadini italiani.

L’emittente scelta per trasmettere il programma sembra essere Tv8, canale televisivo italiano privato edito da Nuova Società Televisiva Italiana, società appartenente al gruppo Sky Italia. L’accordo tuttavia appare non facile, sia per la tempistica delle partite in contemporanea, sia perché c’è un altro broadcaster come Dazn, sia perché di mezzo ci sono anche due colossi del calibro di Mediaset e Rai.

Fonte: TMW