La moviola di Sassuolo-Bologna

Sassuolo–Bologna non ha consegnato al pubblico episodi eclatanti per quanto riguardo l’arbitraggio. Piccinini ha diretto una gara tutto sommato corretta e le decisioni prese dall’arbitrio non lasciano grande spazio alle interpretazioni. I primi due gol del Sassuolo sono regolari: dopo che Caputo ha sbloccato il risultato il Var ha controllato se ci fosse un tocco di mano dell’attaccante e la posizione di Boga. Anche nell’azione del 2-0 è stato verificato se lo stesso Boga fosse in fuorigioco o meno, ma anche in questo caso l’ivoriano era partito in posizione regolare. Lo riporta il Corriere dello Sport.