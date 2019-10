La moviola di Bologna-Sampdoria

Il Bologna torna a vincere grazie alle reti di Palacio e Bani, ma per il Corriere dello Sport l’arbitraggio di Doveri è da 5,5 a causa della mancata assegnazione di un rigore in favore dei rossoblù per l’intervento di Bertolacci su Soriano.

In ogni caso la responsabilità non è del solo Doveri, ma anche di Rocchi al Var che non segnala nulla di contrario rispetto la decisione del collega. Giustamente annullata la rete di Depaoli poiché Gabbiadini, in off side, partecipa all’azione impedendo a Palacio e Poli di tentare un eventuale intervento.