La Fossa dei Leoni a sostegno degli alluvionati

Stasera gara 2 tra Cento e Fortitudo ma domattina la Fossa dei Leoni si adopererà per aiutare le persone che hanno bisogno dopo la tragica alluvione in Emilia Romagna. Riportiamo integralmente il comunicato.

Per questo motivo ci saremo anche domattina, ore 8.30 al PalaSavena per andare ad aiutare chi ne ha realmente bisogno. Invitiamo tutti i tifosi Fortitudo ad unirsi a noi, consigliando abbigliamento consono e portando qualsiasi cosa che possa servire in questa situazione. Per info 340-7075005 o stasera nel settore ospiti a Cento'.