La Fermana esonera Flavio Destro

Non c’è pace in casa Destro: dopo i guai muscolari che hanno da poco colpito l’attaccante del Bologna, la sconfitta interna della Fermana contro l’Imolese è risultata cruciale per le sorti dell’allenatore gialloblù Flavio Destro.

Nella giornata di ieri il club marchigiano ha fatto sapere, tramite una nota ufficiale, di aver sollevato dall’incarico il padre del giocatore del Bologna. L’esonero dell’ormai ex allenatore della Fermana avviene a pochi giorni dall’infortunio al ginocchio del figlio Mattia, che dovrà stare fermo ai box per almeno un mese. Questo doveva essere l’anno del riscatto per il giocatore rossoblù (la triade Mihajlovic, Sabatini e Bigon aveva puntato molto su di lui), invece dopo sette giornate di campionato lo score di Mattia Destro segna un desolante zero in casella. Rodrigo Palacio, nonostante l’età, rimane tuttora l’attaccante di riferimento nello scacchiere impostato dal tecnico serbo Sinisa Mihajlovic, andando così a scavalcare nelle gerarchie (per il terzo anno consecutivo) la punta marchigiana.