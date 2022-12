La famiglia Mihajlovic: “Grazie per la vicinanza e l’affetto”

Duemila persone a Roma per i funerali di Sinisa Mihajlovic. Un affetto immenso ricevuto dalla famiglia in queste giornate di dolore. Sono il lascito di Sinisa, uomo a detta sua divisivo ma intimamente molto buono. Il resto è la riconoscenza di chi l'ha conosciuto.

"Ringraziamo tutti per la vicinanza e l’affetto ricevuti in questo doloroso momento » , ha scritto la moglie dopo questi giorni intensi, anche per i figli che ora accudirà lei in assenza di Sinisa. "Amore te l’ho promesso… Mi prenderò io cura di loro non preoccuparti. Il nostro capolavoro più grande". Toccanti anche le parole della figlia Viktorija, che ha citato una frase di Luis Sepulveda: "Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo ‘ resistere’ carne, sudore, sangue, e ha dimostrato senza grandi gesti che è possibile vivere, e vivere in piedi, anche nei momenti peggiori".