La famiglia di Harald Nielsen è a Bologna

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna ha comunicato la presenza della famiglia di Harald Nielsen a Bologna. Indimenticato bomber rossoblù e campione d'Italia 1964, Nielsen ha collezionato la bellezza di 182 partite con la maglia del Bologna segnando 104 gol. Venne ceduto poi all'Inter a peso d'oro nel 1967, ma è sempre rimasto nel cuore dei tifosi bolognesi per quello Scudetto a cui ha contribuito con 21 gol in stagione.

'Un legame che dura da oltre sessant’anni quello tra il Bologna e la famiglia Nielsen - si legge nel comunicato - In questi giorni la signora Rudi, moglie del nostro indimenticato Harald, è in città con tutta la famiglia: i figli, Henrik e Heidi, e i nipoti. Non poteva mancare la visita allo stadio Dall’Ara, dove i Nielsen hanno potuto visitare la galleria del tempo e i cimeli del grande Harald'.