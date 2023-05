La designazione arbitrale di Bologna-Napoli: un solo precedente con i rossoblù

Il fischietto 30enne è alla prima stagione in Serie A e il suo esordio assoluto è avvenuto in Bologna-Hellas Verona, nella seconda giornata di questo campionato. Ha arbitrato anche i partenopei per due volte, contro Lecce e Salernitana. Entrambe le partite sono state disputate allo stadio Maradona ed entrambe sono terminate per 1-1, esattamente come l'unico precendete con i rossoblù. Fu per mano sua, dunque, l'espulsione di Riccardo Orsolini contro gli scaligeri – e il numero 7 sarà assente anche per la sfida di domenica contro il Napoli.