La decisione del CTS riguardo la ripresa degli allenamenti collettivi

Il CTS, dopo aver analizzato attentamente il protocollo modificato dalla Lega Serie A, ha dato il via libera agli allenamenti collettivi.

Le società di Serie A potranno riprendere le regolari sedute di allenamento. Tuttavia la ripresa delle partitelle in allenamento è ancora da ricollegare all’aumento dei contagi, nel caso in cui si dovesse registrare un abbassamento importante della curva di contagi allora si potrebbe iniziare a parlare di una ripresa totale delle sedute d’allenamento.

La novità più importante resta invece quella relativa all’annullamento del ritiro. Le squadre infatti non saranno obbligate isolarsi per due settimane e i giocatori potranno rientrare nelle loro abitazioni. In caso di positività da parte di qualche componente della rosa scatterebbe invece l’isolamento per tutta la squadra, ma si potrà continuare ad allenarsi. I controlli saranno a tappeto, tamponi tre giorni prima del via collettivo e poi ogni quattro giorni. Previsti ciclicamente anche i test sierologici.