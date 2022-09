La Curva a San Luca per Davide Ferrerio

Il tifoso rossoblù pestato a Crotone per uno scambio di persona è tuttora ricoverato al Maggiore in coma e i tifosi rossoblù si sono dati appuntamento domattina al Meloncello alle 9.30 per un pellegrinaggio a San Luca in suo onore. L'iniziativa è stata organizzata dal papà di Davide e ha subito ricevuto il sostegno della Curva Bulgarelli. L'augurio di tutti è che Davide possa risvegliarsi presto dal coma.