La classifica dei bomber della Serie A nel 2019: c’è anche Orsolini

Il 2019 sta finendo, è dunque possibile tirare alcune somme. Il primo bomber della Serie A nell’intero 2019 è Ciro Immobile della Lazio, che in 33 gare ha segnato ben 22 gol. Lo seguono sul podio Zapata (Atalanta) e Cristiano Ronaldo (Juventus), rispettivamente con 19 reti in 25 match e 17 in 26.

In questa speciale classifica che comprende tutti i migliori realizzatori dell’anno solare che sta per concludersi, c’è anche Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo è l’unico rappresentante del Bologna; c’è anche Pulgar, che però da agosto milita nella Fiorentina. Il numero 7 rossoblu ha totalizzato nel 2019 10 reti in 34 partite: 6 gol fino a giugno, altri 4 invece da settembre.

La classifica dei bomber della Serie A nel 2019

1) Ciro Immobile (Lazio): 22 gol in 33 partite di serie A

2) Duvan Zapata (Atalanta): 19 gol in 25 partite di serie A

3) Cristiano Ronaldo (Juventus): 17 gol in 26 partite di serie A

4) Fabio Quagliarella (Sampdoria): 17 gol in 33 partite di serie A

5) Luis Muriel (Atalanta/Fiorentina): 16 gol in 34 partite di serie A

6) Andrea Petagna (Spal): 16 gol in 35 partite di serie A

7) Andrea Belotti (Torino): 15 gol in 33 partite di serie A

8) Francesco Caputo (Sassuolo): 15 gol in 34 partite di serie A

9) Joao Pedro (Cagliari): 14 gol in 35 partite di serie A

9) Edin Dzeko (Roma): 14 gol in 35 partite di serie A

11) Arkadiusz Milik (Napoli): 13 gol in 27 partite di serie A

12) Domenico Berardi (Sassuolo): 13 gol in 30 partite di serie A

13) Josip Ilicic (Atalanta): 13 gol in 31 partite di serie A

14) Krzyzstof Piatek (Milan): 13 gol in 35 partite di serie A

15) Romelu Lukaku (Inter): 12 gol in 17 partite di serie A

16) Dries Mertens (Napoli): 12 gol in 33 partite di serie A

17) Felipe Caicedo (Lazio): 11 gol in 26 partite di serie A

18) Lautaro Martinez (Inter): 11 gol in 31 partite di serie A

19) Leonardo Pavoletti (Cagliari): 10 gol in 19 partite di serie A

20) Gervinho (Parma): 10 gol in 33 partite di serie A

21) Riccardo Orsolini (Bologna): 10 gol in 34 partite di serie A

22) Stefano Okaka (Udinese): 9 gol in 29 partite di serie A

23) Aleksandar Kolarov (Roma): 9 gol in 33 partite di serie A

24) Erick Pulgar (Fiorentina/Bologna): 9 gol in 34 partite di serie A

25) Paulo Dybala (Juventus): 8 gol in 28 partite di serie A