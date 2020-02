La carica dei giovani, Juwara guida il gruppo dei Primavera

Largo ai cinni in casa Bologna. L’emergenza infortuni costringe Mihajlovic a prelevare a piene mani dalla cantera rossoblu. A guidare il gruppo dei giovani è sicuramente Musa Juwara. Il ragazzo arrivato in Italia dopo una traversata disperata del Mediterraneo sta accarezzando il sogno della prima da titolare in Serie A ed eventualmente anche un gol.

Oltre a lui anche i bolognesi doc, nati, cresciuti e tifosi rossoblu: Mazza, Ruffo Luci e Stanzani. Oggi avranno la possibilità di vestire la maglia che tanto amano davanti al proprio pubblico, e nessuno esclude un loro ingresso a partita in corso. Sognano un debutto in A anche Baldursson, Bonini e Cangiano che a Bologna sperano di poterci rimanere a lungo essendo tra gli ultimi arrivati. In panchina anche Corbo, in cerca di fiducia, dopo essere passato da giovane di grandi speranze ad oggetto misterioso.

Fonte: il Resto del Carlino.