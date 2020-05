La Bundesliga riparte a tutti gli effetti: squadre in ritiri blindati

La Germania del calcio le prova tutte per ripartire. Nonostante alcuni intoppi, il calcio tedesco non si ferma davanti a nulla. Come confermato giorni fa dalla cancelliera Merkel, la Bundesliga riprenderà sabato 16 maggio. Già da oggi, infatti, le squadre hanno iniziato veri e propri ritiri blindati.

Come riporta “L’Equipe”, i giocatori hanno cominciato la loro obbligatoria settimana di isolamento in hotel o in strutture di proprietà della società. Vietato qualsiasi contatto con l’esterno o con gli addetti ai lavori. Anche da questo punto di vista, dunque, la Germania farà da apripista: l’Italia avrà modo di verificare dai propri vicini l’efficacia di questa modalità.

Fonte: “Tuttomercatoweb”