Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Bologna comunica la designazione arbitrale per la sfida di domenica contro il Milan.

Ad arbitrare sarà Daniele Chiffi di Padova assistito da Bindoni e Manganelli, con quarto uomo Piccinini e addetti VAR Guida e Di Vuolo. Sarà quasi una prima volta dato che in precedenza ha diretto una sola gara dei rossoblù in Serie A, in quell’incontro il Bologna ottenne un pareggio.