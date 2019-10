Krejci e Skov Olsen in campo con le nazionali

Dopo gli infortuni dei Medel e Tomiyasu, stavolta il Bologna supera indenne la giornata delle nazionali. Ieri in campo infatti sia Krejci che Skov Olsen. Il primo ha disputato 75′ con la sua Repubblica Ceca – da terzino sinistro – nella sconfitta casalinga contro l’Irlanda del Nord. Un intero match invece per il diavoletto classe 1999, che con la Danimarca under 21 ha battuto di misura la Finlandia. Entrambi dovrebbero essere oggi a Casteldebole.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Ladislav Krejci, impiegato da titolare, è uscito al 75′ dell’amichevole Repubblica Ceca-Irlanda del Nord 2-3, mentre Andreas Skov Olsen ha giocato tutta la partita della sua Danimarca Under21 in Finlandia, vinta 1-0”.