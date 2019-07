Kouamé frena su Bologna e Torino

Nel corso di un’intervista rilasciata al Secolo XIX, l’attaccante ivoriano ha spiegato che nonostante gli interessamenti di Bologna e Torino, lui non abbia cambiato idea e voglia restare al Genoa: “A Firenze vi avevo detto che sarei tornato, no? E sono qui, ho ancora un contratto lungo. Con il mercato non si sa mai, ma penso solo al Genoa, a conquistarmi il posto e a fare gol.”

Il giocatore sembra quindi allontanare le voci di mercato che lo volevano separarsi dal Grifone, spegnendo momentaneamente le ambizioni di Bologna e Torino di vestirlo con la propria casacca.