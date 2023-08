Karlsson, la statistica che impressiona: in Eredivisie solo due hanno fatto meglio

Jesper Karlsson è stato ufficializzato oggi ma in Olanda lo conoscono bene. Come riporta Opta, l'attaccante svedese ha preso parte a ben 60 gol dal suo debutto in Eredivisie dall'ottobre 2020 in avanti con 35 reti e 25 assist; in questo lasso di tempo hanno fatto meglio di lui solo due giocatori. Il primo è il talento Dusan Tadic a quota 89, il secondo è Steven Berghius con 62.