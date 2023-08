Karlsson, il nuovo numero 10: “Ammiro Baggio. Sono contento, la squadra gioca bene”

Karlsson ha scelto la numero dieci lasciata da Marko Arnautović passato all'Inter: "Quando ho visto la dieci l'ho scelta subito, so che l'ha indossata Baggio, un giocatore che ammiro, e ho sentito fosse giusto per me. Le mie caratteristiche? Devo cercare di confermare il mio coraggio, prendermi dei rischi perché questo è il modo che mi piace di più".