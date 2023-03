Juventus, la penalizzazione può arrivare a 40 punti: così il Bologna sogna ancora

Per i rossoblù sarebbe decisivo per l'esito del campionato

Il caso (o caos, probabilmente) giudiziario della Juventus non accenna a frenate. Per i bianconeri il peggio deve arrivare. Secondo il Corriere dello Sport, il rischio penalità può toccare fino a quota 40 punti. Una penalizzazione del genere porrebbe fine a qualsiasi discorso europeo per la Juventus, facilitando così il percorso del Bologna e delle altre per il settimo posto.