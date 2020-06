Juventus – CR7 non farà la punta, Sarri in crisi

Sembra già crisi aperta per il tridente bianconero timonato da Ronaldo. Due partite, poche occasioni da rete e zero gol segnati. Sulla carta poteva essere devastante, ma fin qui si è rivelato un fuoco di paglia. Una situazione poco confortante resa ancora più amara dal rifiuto secco di CR7 a spendersi come prima punta.

L’attaccante portoghese preferisce ricoprire il ruolo di esterno sinistro dove ha libertà di puntare l’avversario e accentrarsi. Ragione per cui contro il Napoli è stato Dybala a ricoprire il ruolo di prima punta. Il problema per i bianconeri è che né la joya né Douglas Costa hanno il peso specifico per reggere su di sé il perno dell’attacco bianconero.

Il Bologna affronterà quindi una squadra in difficoltà, ma contro cui non potranno essere ammesse distrazioni. I bianconeri restano i campioni d’Italia in carica e la squadra da battere in questa Serie A. Oltre a questo sembra sempre più plausibile un rientro in extremis di Higuain a risolvere le pene d’attacco dei bianconeri.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.