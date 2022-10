Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: quante sorprese per Motta

Thiago Motta rivoluziona la difesa del Bologna. Resta la difesa a quattro, ma il tecnico rossoblù sceglie il debutto di Sosa in mezzo in coppia con Bonifazi, sulle fasce De Silvestri e Lykogiannis. In mezzo ci sono tre mediani, sono Dominguez, Schouten e Soriano, davanti il tridente composto da Orsolini, Arnautovic e Sansone. Nella Juve confermata la coppia di attacco Milik-Vlahovic, in mezzo rifiata Paredes e torna Rabiot.