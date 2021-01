Juventus-Bologna, i convocati

Domani all’Allianz Stadium, ore 12.30, Juventus e Bologna si sfideranno per la diciannovesima giornata. Sono 24 i convocati scelti da Sinisa Mihajlovic per la sfida di Torino, con il tecnico che può avere quasi tutta la rosa a disposizione, ad eccezione del solo Santander con nessun innesto dalla primavera. Come sottolineato però nella conferenza stampa della vigilia, Ibrahima Mbaye e Gary Medel hanno chiesto di aggregarsi al gruppo per la trasferta, nonostante non abbiano ancora recuperato dai rispettivi infortuni. Difficilmente quindi avranno minuti in campo. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Breza, Da Costa, Skorupski.

Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Paz, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.