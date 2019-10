Juve unica big imbattuta in Europa

Sarà sicuramente una sfida proibitiva quella di sabato per il Bologna, confermata anche dal rendimento in stagione della Juventus.

Chi pensava ad un periodo di apprendistato per via del cambio di filosofia calcistica ha fatto male i conti. La Juve di Sarri è infatti l’unica big imbattuta in Europa, lo riporta Gazzetta. A turno tutte hanno perso almeno una partita tra campionato e coppe, il Liverpool ha steccato a Napoli in Champions, il Real Madrid è stato battuto dal Paris Saint Germain, mentre in campionato il Barcellona ha ceduto il passo al Granada. Anche il Manchester City ha vissuto una battuta d’arresto in Premier con il Wolverhampton, invece il Bayern Monaco è stato sconfitto nell’ultimo turno in casa dall’Hoffenheim. Di fatto, solo il Wolfsburg è imbattuto tra campionato ed Europa League.