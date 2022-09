Juve-Bologna, la Curva Andrea Costa diserta lo Stadium: ecco perché

Con un lungo comunicato apparsi sui canali social, la Curva Andrea Costa ha deciso di non andare domenica allo Juventus Stadium in occasione di Juventus - Bologna .

I motivi risiedono nel prezzo e nelle condizioni di ingresso, con la necessità di registrazioni online, problematiche relative ad aste, bandiere e tamburi, fino ad una sorta di selezione, a detta dei tifosi rossoblù, che permetterebbe alla società bianconera di decidere di far entrare e chi no. Lo Stadium, per il tifoso rossoblù, 'è l'emblema della modernizzazione e della speculazione prima che della passione'.