Altra assenza importante per il Bologna domani sera a Torino. Oltre a Tomiyasu e Medel, anche Mitchell Dijks ha dato forfait. Per lui contusione al piede destro, non risulta tra i convocati. Fuori anche Mattia Destro.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Dzemaili, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen.