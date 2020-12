Juric: “La Roma vuole ritornare a vincere. Su Dzeko…”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Marco Juric, di Rete Sport, per raccontare come arriva la Roma al match di domenica al Dall’Ara contro il Bologna:

“Sarà una Roma che vorrà ritrovare la vittoria perché non arriva da 3 partite, tra campionato ed Europa League. Fonseca ha alcuni problemi di formazione e ha ancora dei dubbi da sciogliere, soprattutto a centrocampo dove Pellegrini e Veretout sembrano recuperati ed è da capire se ci sarà un loro impiego dal primo minuto. Sarà squalificato Pedro e al suo posto la scelta più scontata sembra essere Carles Perez, ma lo spagnolo non ha convinto nelle ultime uscite. C’è il dubbio in porta perché Mirante ha un problema alla mano e al centro della difesa giocherà Cristante perché Smalling non è al 100%”.