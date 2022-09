Jacobelli: “Juve, Bologna il punto di svolta, ma non è match scontato”

Juve-Bologna è un primo spartiacque per Max Allegri , che dovrà comunicare a risalire la classifica a suon di vittorie se non vorrà rischiare l'esonero. Il primo ostacolo sulla sua strada è proprio il Bologna del neo tecnico Thiago Motta , partita che secondo Xavier Jacobelli sarà da non sottovalutare:

"E' una partita che deve rappresentare il punto di svolta per la Juve - le sue parole a Tmw Radio - Ci saranno 12 partite in 42 giorni e da questo ciclo non si scappa. Ma con il Bologna sarà una partita molto più difficile di quanto si possa pensare, non sarà un match scontato. I rossoblu hanno il capocannoniere del campionato, che è Arnautovic, e la Juve non può permettersi prestazione come quelle di Monza. Io mi chiedo, perché non si riesce a individuare un sistema di gioco e un modulo dal quale partire? Dopo il Cda penso che la fiducia ad Allegri sarà fino a novembre, poi si vedrà".