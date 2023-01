Italia U19 e U18, convocazioni per Stivanello, Raimondo e Diop

Riccardo Stivanello , Antonio Raimondo e Saer Diop dovranno rispondere alla prima chiamata del 2023 delle rispettive selezioni azzurre. I primi due si aggregheranno al gruppo dell'Italia Under 19, mentre Diop è stato convocato dall'Italia Under 18.

Come riporta il sito ufficiale del Bologna, si tratta della terza convocazione in nazionale per Stivanello e Raimondo in questa stagione. Il ct Alberto Bollini li ha selezionati per il test di avvicinamento alla Fase Elite del Campionato Europeo. La partita contro i coetanei della Spagna è in programma mercoledì 18 gennaio alle 17 allo stadio "El Pozuelo" di Torremolinos.