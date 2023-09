Ipotesi trequartista per Saelemaekers: arretra Ferguson?

Il belga è stato presentato oggi a Casteldebole e nel modulo di Thiago può interpretare quattro ruoli diversi. Al Milan era stato prelevato per fare il terzino, poi Pioli lo ha utilizzato più avanti, mentre il tecnico rossoblù ha già parlato col giocatore per la sua posizione, che è variabile. A Saelemaekers piace giocare offensivo e oggi le ipotesi più accreditate sono l'esterno alto di destra o sinistra, ma anche il trequartista. 'Ne avete parlato con Thiago della posizione di trequarti?' è stata la domanda oggi in conferenza stampa e affermativa è stata la risposta del giocatore. E allora stiliamo una ipotesi con Saelemaekers trequartista di incursione, dove ora agisce Ferguson, con lo scozzese che potrebbe arretrare sulla linea mediana per giocare assieme all'altro neo arrivato Remo Freuler. Sarebbe un centrocampo di grande qualità e grande dinamismo e tutti e tre sono anche in grado di segnare. Prima, però, Alexis dovrà recuperare dalla distorsione alla caviglia rimediata al primo allenamento in rossoblù.