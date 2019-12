Ipotesi scambio Destro-Favilli

Il Bologna continua a guardarsi intorno in cerca di una punta con cui sostituire Mattia Destro. Le attenzioni dei rossoblu sarebbero tornate su Andrea Favilli, centravanti del Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe ipotizzabile uno scambio di punte tra i due club rossoblu. Uno scambio che venne proposto anche l’estate scorsa, ma rifiutato vista la promessa fatta a Mihajlovic da parte dell’attaccante ascolano.

Le risposte sul campo però sono mancate e adesso la pista Favilli potrebbe concretizzarsi. Il giocatore in forze alla squadra ligure non ha una tenuta fisica idilliaca, una situazione che verrà monitorata nelle prossime settimane. Se lo scambio dovesse andare in porto, Favilli ritroverebbe a Bologna l’amico Orsolini. La coppia ha già giocato insieme ai tempi dell’Ascoli dove fecero sognare i tifosi marchigiani. Non convince invece la proposta iniziale di scambio Destro-Sanabria.