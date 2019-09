Inzaghi: “Tutti diranno che siamo forti, ma ci vogliono fregare.”

Filippo Inzaghi predica cautela e non vuole cali di tensione, nonostante il suo Benevento occupi al momento la seconda posizione in Serie B, il tecnico non si fida e cerca di mantenere i suoi ragazzi con i piedi per terra. I sanniti nell’ultima partita hanno prevalso per 2-0 in casa della Salernitana disputando una buona prestazione e raccogliendo tre punti su campo difficile, con questa vittoria il saldo è di 7 punti in 3 partite; Inzaghi ha così commentato la situazione della sua squadra: “in Serie B ci vuole il giusto equilibrio per analizzare i vari momenti, tocca a me essere razionale e non far passare la squadra dalle stelle alle stalle e viceversa, in cadetteria tutto può accadere, non bisogna mai staccare la spina.”

Lo riporta Tuttosport.