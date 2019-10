Inzaghi: “I rigori si possono sbagliare”

Nessun eccessivo rammarico per Simone Inzaghi dopo il due a due contro il Bologna. Biancocelesti due volte in svantaggio e con un rigore sbagliato a cinque dalla fine. Le parole di Inzaghi:

“Purtroppo i rigori li sbaglia solo chi li calcia – ha affermato il tecnico – Il nostro rigorista, Immobile, non c’era. Correa si è preso la responsabilità, bastava cinque centimetri sotto. Ma a volte succede che vengano sbagliati. La prestazione c’è stata, anche in inferiorità non abbiamo mai mollato. Immobile? Ciro è un trascinatore, è stato bravissimo, poi rimasti in dieci ho dovuto fare una scelta e avendo giocato giovedì Correa era più fresco”.