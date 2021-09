Inter-Bologna, San Siro verso il tutto esaurito

San Siro verso il tutto esaurito

La squadra arriva dal pareggio di Genova contro la Samp e dalla inopinata sconfitta in Champions contro il Real Madrid, ma a San Siro il pubblico risponde sempre presente. Anche domani sera in occasione dell'anticipo del sabato contro il Bologna è prevista grande affluenza al Meazza. San Siro vicino al tutto esaurito con quasi 40 mila presenze attese per il match contro i rossoblù.