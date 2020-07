Inter-Bologna, i precedenti

Domenica pomeriggio il Bologna farà visita all’Inter a San Siro, gara valida per la 30^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono affrontate in totale nella loro storia ben 180 volte: 87 vittorie nerazzurre, 41 pareggi e 52 trionfi rossoblu. Considerando però solo le gare giocate a Milano, il bilancio è ancora più netto: 50 successi a 14 per i padroni di casa.

L’ultima volta a San Siro, però, fu il Bologna a vincere. L’anno scorso finì infatti 0-1 grazie alla rete di Santander: quella fu la prima partita di Mihajlovic della sua seconda esperienza sulla panchina del Bologna. Prima di allora, l’ultima vittoria emiliana in Lombardia risale al marzo 2013, sempre per 0-1. Clamoroso addirittura il successo dell’anno prima, quando il Bologna di Pioli strapazzò l’Inter di Ranieri per 0-3, grazie alla doppietta di Di Vaio e al gol di Acquafresca. In ogni caso, negli ultimi 20 anni di sfide – tra Serie A e Coppa Italia – il Bologna ha vinto appena 3 volte a San Siro: per il resto 4 pareggi e 12 sconfitte.