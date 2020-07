Inter-Bologna: Barrow ok, ballottaggio Sansone-Palacio

In vista della delicata partita di San Siro, Sinisa Mihaijlovic pare avere pochissimi dubbi riguardo la formazione titolare da mandare in campo.

Il tecnico rossoblu, con ogni probabilità, replicherà la formazione scesa in campo al Dall’Ara ed in grado di mettere in difficoltà il Cagliari di Zenga.

L’unico dubbio di formazione resta quello relativo agli esterni offensivi, con la possibile partenza da titolare di Sansone, Barrow andrebbe a coprire il di centravanti. Discorso inverso nel caso in cui dovesse giocare Palacio, in quel caso il gambiano agirebbe da esterno.

Fonte: Gazzetta dello Sport