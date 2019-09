Insulti a Mihajlovic su Facebook, il Bologna denuncia alla polizia postale

Mentre Sinisa continua la sua battaglia, c’è chi la rende motivo di risate attraverso post offensivi nei confronti nel tecnico. E’ successo su Facebook e se ne è resa protagonista la pagina ‘il calcio ai tempi di Whatsapp’. I contenuti hanno scatenato la furia dei tifosi del Bologna e della società stessa che si è rivolta alla polizia postale per fermare lo scempio nei confronti del proprio allenatore. Umorismo becero e di pessimo gusto, frasi come ‘Gol di Ramsey, Rip Sinisa’ o più in generale ironia sulla sua malattia. La pagina ha anche replicato nelle scorse ore dopo la reazione dei tifosi rossoblù: “Le malattie non si combattono come fate voi, insultando e augurando la morte, bensì con le cure adeguate. Chi ha la fortuna di essere in salute può scrivere ciò che vuole, non cambierebbe in ogni caso le sorti di Mihajlovic che, se riuscirà a sconfiggere questo male come TUTTI speriamo, non lo dovrà certamente alla vostre minacce e ai vostri insulti.”