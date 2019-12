Inizia il conto alla rovescia per Dominguez

Il Bologna è andato in vacanza dopo la vittoria di Lecce di domenica 22 dicembre. Gli allenamenti riprenderanno quindi lunedì 30, per preparare la gara del 6 gennaio all’ora di pranzo al Dall’Ara contro la Fiorentina. Agli ordini di Mihajlovic ci sarà anche Nicolas Dominguez, per cui da tempo è scattato il conto alla rovescia.

Il centrocampista argentino è stato acquistato dal Bologna in estate dal Velez, ma lasciato in prestito per altri 6 mesi. I rossoblu lo hanno quindi fatto arrivare in Italia in questo mercato invernale, e finalmente a gennaio tutti potranno vederlo all’opera nella nostra Serie A. Già in pianta stabile nella nazionale maggiore argentina, il classe 1998 non si è quasi mai fermato: arrivato a Casteldebole a metà dicembre, ha continuato ad allenarsi in maniera personalizzata, in modo tale da farsi trovare pronto dal mister alla ripresa. E lo sarà.