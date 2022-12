Indagine Juve, altri club coinvolti: ecco quali

Il Corriere della Sera, come riporta Calcio e Finanza, parla di uno scenario con partnership con società terze di 'opacità dei rapporti debito/credito' e con il rischio di porre in pericolo la competizione sportiva. Negli atti ci sarebbero operazioni con altre società di Serie A, si parla in particolare di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese.

Molte delle intercettazioni riguardano l'ex dirigente Juve Paratici, non solo da tesserato bianconero ma anche una volta passato in Premier League. Tra le intercettazioni più scottanti, viene riportata quella per l'operazione Romero tra Atalanta e Tottenham con Percassi dell'Atalanta che dice: "Quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio, viene fuori che ho fatto il bilancio falso".