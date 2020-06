In vista della Juve, ecco gli esperimenti di Mihajlovic: novità per Dominguez

Prove tecniche di formazione ieri sera al Dall’Ara nella partitella in famiglia a porte chiuse.

Per Sinisa Mihajlovic, a meno di dieci giorni dal match con la Juventus, è tempo di effettuare scelte sulla possibile formazione che affronterà i bianconeri. Ieri nella partitella c’era grande curiosità sulle scelte offensive, dato che la difesa è obbligata con la squalifica di Bani. Mihajlovic ha schierato Barrow prima punta con Sansone e Orsolini ai lati, nell’altra formazione invece Santander riferimento centrale con Palacio e Skov Olsen a supporto. Novità anche per Dominguez, schierato alter ego di Soriano sulla trequarti per una parte di match.

Fonte Stadio.