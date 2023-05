In arrivo una nuova penalità per la Juve: tutto può riaprirsi

Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni sono una mazzata per la Juventus . La gioia per i 15 punti restituiti è durata qualche settimana, il tempo di leggere le motivazioni. E non consegnano al club bianconero un futuro luminoso. Di fatto, il Collegio ha confermato l'impianto accusatorio del procuratore Chinè, e in parte si era già capito con il ricorso respinto dei principali quattro dirigenti, tra cui Agnelli e Paratici , così come la legittimità del procedimento plusvalenze che ha avuto un modus operandi corretto. Non c'è nessun appiglio per il club juventino che nel rinvio alla Corte di Appello riceverà una nuova penalizzazione, data ormai la certezza dell'illecito sportivo.

Ma come mai sono stati momentaneamente sospesi i 15 punti di penalità? Perché per il Collegio di Garanzia del Coni è da valutare meglio la responsabilità dei dirigenti senza poteri esecutivi, anche loro coinvolti dal procedimento e giudicati colpevoli, e su cui le motivazioni della Corte d'Appello non avrebbero fornito adeguate risposte. Potrebbero in qualche misura uscirne indenni perché non consapevoli degli illeciti commessi dai dirigenti apicali. Su questo verterà il nuovo procedimento alla Corte di Appello Federale, che sarà convocata entro trenta giorni e con una composizione diversa da quella precedente. E' praticamente certa una nuova penalizzazione per la Juventus e resta da capirne l'entità, considerando che il meno 15 era arrivato anche per la colpevolezza dei dirigenti secondari a fronte di una richiesta di 9 punti del procuratore Chinè. In tutto questo occorre però tenere presente il concetto di afflittività della pena, cioè una sanzione che faccia perdere qualcosa al club dal punto di vista sportivo. Con la classifica attuale, 9 punti in meno farebbero perdere l'Europa alla Juventus, ma tutto, da qui a quando verrà convocata la Corte, potrebbe cambiare. Oltre a questo c'è il filone stipendi, che rappresenta un altro fardello importante soprattutto in relazione all'articolo 4, lealtà sportiva, oltre che dal punto di vista contabile, ma in questo caso ancora non è chiaro se eventuali sanzioni arriveranno in questo campionato o ne prossimo. In sostanza, per il Bologna e le altre potrebbero ancora aprirsi spiragli di settimo posto.