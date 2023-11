Impresa del Bologna Futsal: sconfitta l’Olimpia Regium per 4-2

Successo straordinario e molto importante per il Bologna Futsal di mister Carobbi nel sesto turno del campionato di A2. I rossoblù hanno infatti sconfitto a domicilio per quattro a due una delle rivali più forti del girone B, l'Olimpia Regium, per 4-2.

Ha aperto le marcature Radesco, poi pari esterno di Halitjaha ma il Bologna ha poi dilagato fino al 4-1 con Guandeline, Badahi e Ansaloni prima che ancora Halitjaha accorciasse le distanze. Vittoria molto preziosa che sfrutta il pareggio della Dozzese a Russi per 6-6 per far salire il Bologna in vetta alla classifica con 13 punti, proprio assieme alla Dozzese e alla Ternana che ha battuto nettamente Fabrica di Roma per 6-0. Prossimo turno il 25 novembre alle ore 16 proprio contro il Fabrica di Roma.